Kontaminierte Anti-D-Prophylaxe in der DDR In den 1970er-Jahren erhielten schwangere Frauen in der DDR die Anti-D-Immunprophylaxe. Die Impfung sollte Neugeborene schützen, war jedoch in tausenden Fällen mit Hepatitis-C-Viren verunreinigt. Rund 4.700 Frauen sind aktenkundig betroffen. Die Folgen der Hepatitis-C-Infektion können mit modernen Medikamenten gelindert werden. Behörden stuften die Frauen deshalb als geheilt ein und strichen viele Entschädigungen.