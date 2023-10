Der Sozialverband VDK Sachsen empfiehlt auf seiner Website, Widerspruch gegen den Rentenbescheid einzulegen. Das könnte von Vorteil sein, wenn ein Fall vor Gericht kommt und am Ende festgestellt wird, dass alles nicht ganz rechtmäßig ist, hier einen Unterschied zu machen zwischen einem Grundwehrdienstleistenden der NVA und der Bundeswehr. Beide hätten ganz sicher etwas Besseres und auch besser Bezahltes vorgehabt in ihren jungen Jahren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Möglichkeiten in der DDR, sich dem Militäreinsatz zu entziehen, nahe Null waren. Im Westen hingegen nutzten viele die Ausweichmöglichkeit Zivildienst. Auch hat der Austausch der Armeegeschichten der ehemaligen "Klassenfeinde" ergeben, dass in der Bundeswehr bis hin zum Heimschläfer und freien Wochenenden vergleichsweise paradiesische Zustände herrschten. Und dafür soll es nun auch noch mehr Rente geben? Das war zumindest die Meinung von gedienten MDR THÜRINGEN-Hörern zum Thema. Und trotzdem entweicht die Luft aus dem großen Ballon der Aufregung beim näheren Hinsehen sehr schnell.

Zunächst ist die Rente nicht abhängig von der Schwere der Tätigkeit oder dem Benehmen eines Vorgesetzten. Die Gerichte, die wegen dieser offensichtlichen Gerechtigkeitslücke bereits bemüht wurden, haben aber bisher keinen Grund gesehen, die bestehende Regelung zu kritisieren. So bestätigte das Landessozialgericht in Sachsen 2022 (Aktenzeichen L 4 R 453/20) das Urteil des Sozialgerichts Dresden (S 35 R 1075/19) aus dem Jahre 2020. Mit der unterschiedlichen Bewertung werde nicht der Gleichheitssatz verletzt, weil es verkürzt gesagt unterschiedliche Dinge waren, die die Grundlage für die Rentenhöhe lieferten. Auch wenn in beiden Fällen eine Uniform getragen wurde.

Die Gerichte verweisen auch noch auf einen weiteren Sachverhalt. In der DDR erfolgte - anders als in den alten Bundesländern - rechtlich keine Beitragszahlung. In der DDR war der Wehrsold beitragsfrei. Trotzdem hat der Gesetzgeber in der Bundesrepublik die DDR-Soldaten den Wehrpflichtigen der alten Länder gleichgestellt, zumindest denen, die nach 1982 gedient haben.