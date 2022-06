Die ostdeutschen Bundesländer haben für die Zusatz- und Sonderrenten der DDR im vergangenen Jahr rund 2,5 Milliarden Euro ausgegeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf das Finanzministerium in Sachsen-Anhalt. Demnach fielen allein in Sachsen-Anhalt Kosten in Höhe von 396 Millionen Euro an.