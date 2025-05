Bundesweit haben Tausende Demonstrationen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Unter dem Motto "Keine Ausreden mehr - AfD-Verbot Jetzt!" gingen sie in zahlreichen Städten auf die Straße. Zur zentralen Kundgebung in Berlin waren laut Polizei etwa 4.000 Menschen gekommen. In München schätzte die Polizei die Teilnemerzahl auf rund 2.500, in Essen zogen nach Veranstalterangaben etwa 2.500 Menschen mit Transparenten durch die Innenstadt.