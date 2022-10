Bisher hatte das Gesellschaftsmodell Demokratie, jedenfalls in Europa, die Nase vorn. In den letzten drei Jahrzehnten hat es einen Siegeszug gefeiert. Sämtliche Staaten des einstigen Ostblocks haben sich dafür entschieden. Die Kehrseite der Medaille: Nicht wenige Demokratien, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, befinden sich in einem Stresstest. Und nicht erst seit Russlands Krieg gegen die Ukraine, mit dem der Systemwettstreit die Form eines heißen Krieges angenommen hat.

Immer mehr Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien

Waren Polen und Ungarn Vorreiter bei der Demokratisierung noch vor dem endgültigen Fall des Eisernen Vorhangs, gibt es heute dort Einschränkungen bei demokratischen Freiheiten wie Presse- und Meinungsfreiheit. In den USA könnte mit einem möglichen Sieg der Republikaner bei den Zwischenwahlen ein Comeback Trumps näher rücken. Großbritannien rutscht nach dem Brexit immer tiefer eine Krise seiner politischen Klasse.

In den alten Demokratien Europas haben rechtspopulistische Parteien immer mehr Zulauf. So erreichte bei den letzten Wahlen der Rassemblement National in Frankreich 17 bis 18 Prozent, die Schwedendemokraten 20,5 Prozent und die Fratelli d’Italia 25,9 Prozent. In Italien reichte dieses Ergebnis, dass eine Neofaschistin, Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin wurde.

Unzufriedenheit mit der Demokratie wächst

In Deutschland liegt nach letzten Umfragen im Oktober die AfD jetzt bei 15 Prozent, nur noch zwei Prozent entfernt von der Kanzlerpartei SPD. Zugleich wächst die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Im deutschen Gesamtbild liegt der Anteil derjenigen, die weniger oder gar nicht mit der Demokratie zufrieden sind, jetzt bei 47 Prozent. Nur noch 51 Prozent sind zufrieden. Ein Zuwachs an Unzufriedenheit von 12 Prozent gegenüber 2020.