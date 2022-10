Bisher hatte das Gesellschaftsmodell Demokratie, jedenfalls in Europa, die Nase vorn. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Demokratie einen Siegeszug gefeiert. Sämtliche Staaten des einstigen Ostblocks haben sich dafür entschieden. Die Kehrseite der Medaille: Nicht wenige Demokratien, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, befinden sich in einem Stresstest. Und nicht erst seit Russlands Krieg gegen die Ukraine, mit dem der Systemwettstreit die Form eines heißen Krieges angenommen hat.