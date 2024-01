Einige Hunderttausend Menschen haben auch am Sonntag in ganz Deutschland gegen rechts und die AfD demonstriert. Damit verzeichnen die bundesweiten Aktionen auch rund zwei Wochen nach ihrem Beginn großen Zulauf.

Am Sonntag versammelten sich nach Angaben der Bewegung Fridays for Future rund 100.000 Menschen in Hamburg, darunter war auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer - die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit 60.000 an. Die Teilnehmer skandierten "Hamburg hasst die AfD" oder "Wir sind mehr".