In Nordrhein-Westfalen waren bei Demonstrationen gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik am Samstag ebenfalls mehrere tausend Menschen. Allein in Essen zogen nach Angaben der Polizei über 14.000 Menschen durch die Stadt. Auch in Köln hatten sich mehrere Tausend Teilnehmer für einen Demonstrationszug versammelt. Auf mehreren Transparenten war das "C" von "CDU" durchgestrichen. "Kein Merz ab März" stand auf weiteren Schildern mit Hinweis auf den Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der aus dem Sauerland in NRW stammt.