Nach Abstimmung im Bundestag Deutschlandweite Demonstrationen gegen Zusammenarbeit mit AfD

01. Februar 2025, 18:02 Uhr

In Deutschland demonstrieren am Samstag wieder Tausende Menschen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD im Bundestag. Auch in Mitteldeutschland protestierten zahlreiche Menschen für Demokratie. Allein in Leipzig waren Polizeiangaben zufolge 10.000 Menschen auf der Straße. In Halle haben ebenfalls Tausende demonstriert.