Bundesverkehrsminister Volker Wissing will den Verkehr der Deutschen Bahn mit den aktuellen Streckensanierungen besser gegen Extremwetterereignisse wappnen. Im ARD-Mittagsmagazin am Dienstag nannte Wissing das in die Jahre gekommene Schienennetz der Bahn einen "Oldtimer": Bei Amtsantritt habe er die Bahn in reparaturbedürftigem Zustand vorgefunden. Jetzt werde das Schienennetz erneuert und modernen technischen Standards angepasst.