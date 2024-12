Die Deutsche Bahn (DB) hat in diesem Jahr knapp 17 Milliarden Euro in Schienen, Bahnhöfe und andere Teile der Infrastruktur investiert. Der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft, Philipp Nagl, sprach von einem "Wendepunkt": In dieser Größenordnung sei seit vielen Jahren nicht ins Schienennetz investiert worden, sagte er. Tatsächlich hatte der Bund in den vergangenen Jahren fast immer weniger als zehn Milliarden Euro für die Bahn-Infrastruktur zur Verfügung gestellt.