Nach einem neuen Milliardenverlust will die Deutsche Bahn (DB) mit Stellenstreichungen und Ausgabenkürzungen aus den roten Zahlen kommen. Finanzvorstand Levin Holle sagte, man müsse künftig "mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen". Es gehe über fünf Jahre um 30.000 Stellen. Sie würden in erster Linie in der Verwaltung wegfallen. Dort, wo man Personal brauche, werde weiterhin in hohem Umfang eingestellt, versprach der Manager.