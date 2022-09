In Deutschland gibt es immer mehr Autos. Trotz hoher Benzinpreise und anhaltender Bemühungen um die Verkehrswende ist der Bestand sowohl im vergangenen Jahr als auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, kommen inzwischen im Schnitt 580 Pkw auf 1.000 Einwohner. Vor zehn Jahren waren es noch 517.

Zum Jahresbeginn waren in Deutschland knapp 48,5 Millionen Autos zugelassen, fast 300.000 mehr als Anfang 2021. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor. Obwohl deutlich im Plus, ist das doch der niedrigste Anstieg seit der Abwrackprämie 2009. In den vergangenen 14 Jahren ist der Fahrzeugbestand um knapp 7,4 Millionen Autos gestiegen, also im Schnitt um eine gute halbe Million pro Jahr.