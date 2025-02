Die neusten bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post haben nach Angaben des Unternehmens dazu geführt, dass jedes vierte Paket und jeder zehnte Brief vorerst liegengeblieben sind. Die Rückstände würden "zeitnah" aufgearbeitet, versprach eine Post-Sprecherin am Mittwoch.

Die Gewerkschaft Verdi hatte in den Paket- und Briefzentren der Post die Nachtschicht bis zum Mittwochmorgen zum Ausstand aufgerufen. Nach Post-Angaben folgten rund 3.300 Beschäftigte dem Appell. Daraufhin wurden in den Zentren deutlich weniger Sendungen sortiert und an die Zustellstützpunkte weitergeleitet. Circa 25 Prozent der Paketmenge und zehn Prozent der Briefmenge waren demnach betroffen. Es waren die bislang stärksten Auswirkungen eines Warnstreiks im laufenden Tarikkonflikt bei der Post.

Auch die Post-Beschäftigten in den Verteil- und Zustellzentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte Verdi zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Betroffen waren demnach die Zentren in Dresden, Ottendorf-Okrilla, Zwickau und Leipzig (Sachsen), Magdeburg, Halle und Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) sowie in Erfurt, -Nohra und Suhl (Thüringen). Allein in Thüringen waren nach MDR-Informationen 150 Mitarbeiter im Ausstand. Laut Verdi sollte der Warnstreik erst gegen 18 Uhr enden.