Verdi nennt Post-Angebot "unzureichend"

Mit der Maßnahme will Verdi vor der vierten Verhandlungsrunde mit der Post Anfang März den Druck auf das Unternehmen erhöhen. "Das Angebot, das die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegt haben, ist völlig unzureichend", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Eine Annahme würde "spürbare Reallohn-Einbußen" für die Beschäftigten bedeuten. In der vierten Verhandlungsrunde in der nächsten Woche müsse ein verbessertes Angebot auf den Tisch kommen. Die Post hingegen sprach nach dem Scheitern der jüngsten Tarifverhandlungsrunde von einem "fairen und tragfähigen Angebot".

Jedes vierte Paket blieb liegen

Bildrechte: picture alliance/Rainer Keuenhof Die Gewerkschaft hatte bereits für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Beschäftigte in den Paketzentren legten in den Spät- und Nachtschichten bis Mittwochmorgen die Arbeit nieder. Nach Angaben der Post waren von den Warnstreiks bundesweit rund zehn Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge an Briefsendungen betroffen. Im Paketbereich seien es rund 25 Prozent gewesen. Rund 3.300 Beschäftigte hätten sich an den Protesten beteiligt. Damit dürften allein beim Brief Millionen von Sendungen betroffen gewesen sein – denn der Konzern befördert an normalen Werktagen über 40 Millionen Briefe.

Streiks auch in Mitteldeutschland