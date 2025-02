Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi auch am heutigen Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Wie Verdi-Sprecher Jörg Förster dem MDR sagte, hatte es bereits in der vergangenen Nacht bundesweit Arbeitsniederlegungen in Verteil- und Zustellzentren gegeben. Ein Sprecher der Deutschen Post erklärte am Dienstagabend, die Auswirkungen für die Kunden seien noch nicht abschätzbar.