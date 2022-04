Derweil zeichnete sich am Mittwoch im Parlament eine große Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ab. So wird die Unionsfraktion den Antrag der Koalition aus SPD, Grünen und FDP zur Lieferung solcher Waffen an die Ukraine mittragen, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein geschlossenes Vorgehen von Koalition und Opposition sei in der aktuellen Lage notwendig.