Deutschland und Namibia haben sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, die das von der früheren deutschen Kolonialmacht verursachte Unrecht an den Nama und Herero als Völkermord einstuft. Das teilte Außenminister Heiko Maas mit und sagte zugleich, Deutschland wolle Namibia in den nächsten 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro Aufbauhilfe zahlen.

Die deutsche Seite will die Anerkennung des Völkermord jedoch nicht als rechtliche Einordnung betrachtet wissen. Man sehe sich Namibia gegenüber vielmehr politisch-moralisch verpflichtet, heißt es in dem Abkommen. So sollen auch die 1,1 Milliarden Euro nicht als Reparation oder Entschädigungszahlung gelten, sondern als Beitrag zu einer besseren Zukunft des Landes und seiner Bewohner.

Aus existenzieller Not heraus erhoben sich im einstigen Deutsch-Südwestafrika von 1904 bis 1908 die Herero gegen die deutsche Kolonialmacht. Die Rebellion der Einheimischen wurde innerhalb weniger Monate militärisch niedergeschlagen. Bildrechte: dpa

Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug Aufstände brutal nieder. Historikern zufolge wurden zehntausende Herero und Nama getötet.



Die Reaktionen auf die Erklärung dürften in Namibia allerdings gemischt ausfallen. Das liegt vor allem an der Zusammensetzung der Gesprächspartner: Teile der Herero kritisieren seit Beginn der Gespräche im Jahr 2015, dass sie selbst nicht mit am Verhandlungstisch sitzen durften. Ein Teil der Herero hatte die Bundesrepublik deshalb vor einem Gericht in New York verklagt.



Deutschland habe auf die Zusammensetzung der namibischen Delegation nur sehr begrenzten Einfluss, heißt es aus Diplomatenkreisen zu diesem Vorwurf. Bei Regierungsverhandlungen sei es üblich, dass die Vertreter von der jeweiligen Seite bestimmt würden.