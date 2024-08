In der NATO gibt es den Grundsatz: "The costs lie where they fall", erklärt der ehemalige NATO-General Erhard Bühler. Übersetzt heißt das: Die Kosten müssen dort getragen werden, wo sie entstehen. Grundsätzlich sei es in der NATO so, dass der Besitzerstaat einer Fähigkeit die Stationierung bezahle. "So wie wir auch die Aufstellung der Brigade der Bundeswehr für Litauen bezahlen, so wie auch die Amerikaner im Übrigen jahrzehntelang ihr Engagement für Europa und Deutschland bezahlt haben.", bemerkt Bühler.