Die Panzerhaubitze 2000 ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Zu den Haubitzen soll auch eine Ausbildung angeboten werden, sagte Lambrecht. Das Training an den selbstfahrenden Geschützen könne demnach schon in der kommenden Woche in Deutschland beginnen. Die sieben deutschen Haubitzen des Typs 2000 würden dabei fünf aus den Niederlanden ergänzen. Wann die Waffensysteme an die Ukraine geliefert werden sollen, wurde am Freitag zunächst nicht genannt.