Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan schiebt Deutschland vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr dorthin ab. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, werden die Rückführungen ausgesetzt. Auch eine in der vergangenen Woche verschobene Abschiebung von sechs Afghanen werde zunächst nicht nachgeholt.