In den Wüsten der Erde entscheidet sich wohl das Schicksal der Energiewende – denn dort ist der Wind stürmisch und die Sonne brennt. Grüner Wasserstoff soll dann in Deutschland einmal Öl, Gas und Kohle ersetzen. So sollen nicht nur die Klimaziele eingehalten, sondern auch langfristig ausreichend bezahlbare Energie produziert werden. Deshalb ist Deutschland in vielen Großprojekten rund um den Globus beteiligt. Doch die Frage ist: Was muss Deutschland für grüne Energie in Kauf nehmen?

Afrika und Nahost erleben gerade ein Wettrennen – um die besten Bauplätze. Bereits jetzt wachsen gigantische Solarparks in den Wüsten: Bei Dubai, im Oman oder in Marokko. Manche sind sogar zehn Kilometer lang und sie erreichen die Kapazität von Kernreaktoren. "Grüne Energie zu erzeugen und in die Welt zu verkaufen, hat die Chance, wirklich ein neues Zeitalter zu beginnen für Afrika", sagt Professor Stefan Liebing vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. "Es werden die Petro-Dollars, die früher in den Nahen Osten geflossen sind, als grüne Energie-Dollar nach Afrika fließen."

