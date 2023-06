Direkt vor der Einfahrt ihres Hauses steht die glasverkleidete Haltestelle. Doch den öffentlichen Nahverkehr nutzt Sabine Dörr nur selten. Die Bus-Anbindung nach Chemnitz endet bereits am frühen Abend. In Lichtenau gibt es zwar auch einen Bahnhof. Nur sind es drei Kilometer bis dorthin. Ein Besuch im Theater in der benachbarten Großstadt per ÖPNV ist für die 60-Jährige so keine Option. "Das wäre mir eigentlich zu weit. Dann ist es immer wetterabhängig: regnet es, schneit es. Im Sommer kein Thema, und solange man gut zu Fuß ist."

Für Sabine Dörr aus Lichtenau ist das Deutschlandticket keine Option – obwohl eine Bushaltestelle direkt vor ihre Haustür ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat mache die Anbindung nicht attraktiver, findet Dörr. Für ihre Familie rechne es sich nicht, so hatte sie es auch schon bei der Online-Umfrage des Meinungsbarometers MDRfragt geschrieben. "Wenn ich dann mit meinem Partner fahre, da wären wir ja bei 98 Euro. Und für 98 Euro haben sie heute auch wieder einen schönen Tank voll." Sie kenne niemanden, der sich ein 49-Euro-Ticket gekauft habe. In der Gemeinde Lichtenau leben rund 7.000 Menschen, für viele dürfte so das Auto attraktiver bleiben.

In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wohnt durchschnittlich ein Drittel der Bevölkerung auf dem Land. Laut einer Erhebung von 2017 – der jüngsten zu diesem Thema – werden dort aber nur fünf bis sieben Prozent der Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt.