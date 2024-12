SPD, Grüne und Union haben sich auf eine finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets im kommenden Jahr geeinigt. Das teilten die Sprecher der drei Fraktionen der dpa am Montag mit. Geplant sei eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Die Änderung solle noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. Der Bundesrat tagt am Freitag.