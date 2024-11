Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will die Finanzierung des Deutschlandtickets im kommenden Jahr mittragen. Fraktionschef Friedrich Merz sagte am Freitagmorgen in Berlin, die Unionsfraktion werde den Weg freimachen, damit das Ticket im nächsten Jahr nicht an einem kleineren Betrag scheitere. Es werde auch 2025 das Deutschlandticket geben. Das werde nicht an der Union scheitern. Es gehe nur noch um das Übertragen von Restgeldern aus 2023 ins kommende Jahr. Es geht um 350 Millionen Euro, die die Länder schon fest eingeplant haben.