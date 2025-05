Bildrechte: Fotoloft Erfurt

Zur Person Claudia Hille ist seit März 2024 Professorin für Radverkehr an der Hochschule Karlsruhe. Zuvor war sie mehrere Jahre in der Verkehrsplanung in Erfurt tätig und Geschäftsführerin am Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt. Ihre Forschungsinteressen sind Strategien zur Förderung des Fahrrades als Verkehrsmittel im Alltag, die Erklärung des Mobilitätsverhaltens aus handlungstheoretischer Perspektive und der Zusammenhang zwischen Mobilität und sozialer Teilhabe.