Die Erfurter Verkehrsbetriebe führen nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren beim Abschluss eines Abos eine Bonitätsprüfung durch. "Wir nutzen dazu nicht die Schufa-Abfrage, sondern ein anderes Portal. Diese Praxis wird auch mit Einführung des Deutschlandtickets fortgeführt", erklärt Hannes Sperling, Referent für Öffentlichkeitsarbeit. "Kunden brauchen sich aber bei einer negativen Auskunft keine Gedanken machen, da wir jeden Fall einzeln prüfen. Denn unserer Erfahrung nach hängt die individuelle Bonität nicht von den Einkommensverhältnissen ab." Es werde immer im Einzelfall entschieden und nach Möglichkeit das Abo befürwortet. "Sollte es allerdings zu wiederholten Problemen bei der Abbuchung bei den Kunden kommen, werden wir uns vorbehalten, das Abo zu kündigen", so Sperling.

Auch in Dresden soll es keine Bonitätsprüfung bei den städtischen Verkehrsbetrieben geben. Die Dresdner Verkehrsbetriebe erklärten, die Abbuchung des Abos sei per SEPA-Lastschrift nur von einem in Deutschland gelisteten Konto mit entsprechender IBAN-Nummer möglich. Werde die Abbuchung durch ein ungedecktes Konto verweigert, werde das Ticket ungültig.