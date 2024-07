ÖPNV Warum der Preis für das Deutschlandticket nicht sozial abgestuft wird

In Thüringen gebe es teilweise schon ein Art Sozialticket, erklärt Gudrun Lukin, Verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Thüringer Landtag. "Beispielsweise hat der Ilmkreis ab 2024 ein Deutschlandticket für Senioren in Höhe von 31 Euro, die Differenz zahlt der Landkreis." Weitere Subventionen gebe es unter anderem in Jena.