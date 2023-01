Die Verkehrsunternehmen drängen auf eine Einführung des Deutschlandtickets zum Mai. "Aus unserer Sicht kann es am 1. Mai losgehen", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, am Dienstag in Berlin. Dazu müssten aber die nötigen politischen Beschlüsse vorliegen – "der Ball liegt diesbezüglich beim Bundesverkehrsministerium".