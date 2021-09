In Thüringen ist die Linke noch stark, stellt den Ministerpräsidenten. Doch auch hier holte die Partei bei den letzten Bundestagswahlen immer weniger Stimmen. 2009 waren es 28,8 Prozent, bei der letzten Wahl vor vier Jahren nur noch 16,9.

Dieser Trend zeigt sich in ganz Ostdeutschland: Anfang der Nuller Jahre gingen rund 17 Prozent der Wählerstimmen in den neuen Ländern an die damalige PDS. Mit der Debatte um die Einführung von Hartz 4 gewann die Partei in den Folgejahren Stimmen dazu. Bei der Bundestagswahl 2009 erzielte die nun neu formierte Linke in Ostdeutschland ihr bisher bestes Wahlergebnis. 28,5 Prozent. Der große Verlierer ist damals die SPD.

Doch die Linke kann das gute Ergebnis nicht halten. 2013 verliert sie fünf Prozentpunkte, und 2017 erneut. Damit bleibt die Linke zwar drittstärkste Kraft in den neuen Ländern, kann den Abwärtstrend aber bis jetzt nicht aufhalten.

Der Niedergang der Partei im Osten hängt damit zusammen, dass die Linke Hartz 4 nicht abschaffen konnte, sagt Angelika Hunger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Angelika Hunger kam der Niedergang der Partei im Osten damit, dass die Linke Hartz 4 nicht abschaffen konnte. Die 69-Jährige war schon SED-Mitglied und saß nach der Wende 13 Jahre lang im Kreistag von Merseburg. Später wurde sie in Sachsen-Anhalt Mitglied des Landtags.



Doch die Partei verliert über die Jahre nicht nur an Profil, sondern leidet auch unter Mitgliederschwund: 2007 waren es in Sachsen-Anhalt noch 6.124 Mitglieder, diese Anzahl hat sich seitdem annähernd halbiert, auf nur noch 3.192.

Ein Grund ist die Überalterung, die spürt auch Angelika Hunger in ihrem Ortsverband: "Der größte Teil von uns ist zwischen 65 und 70. Dann haben wir noch einige, die sind über 80." Viele davon seien durchaus noch aktiv, so Hunger. Und die zuverlässigsten Beitragszahler.

Trotzdem fehle es laut der Rentnerin in ihrem Kreisverband an jungen Mitgliedern. In den größeren Städten sieht das anders aus, hier wollen sich noch viele engagieren. Die jungen Leute bringen jedoch oft neue Themenschwerpunkte mit. Und damit auch Konfliktpotential zwischen den Generationen.

"Die Linke hat sich verjüngt und sich in den Westen und in den großen Städten, in den urbanen, akademischen Milieus, ausgedehnt", sagt Thorsten Holzhauser, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus. Damit sei sicherlich ein politischer und innerlicher Profilwandel einhergegangen.

Aber viele Ostdeutsche sehen auch nicht so wirklich, dass diese neuen Politikfelder noch ihr Kampf sind. Thorsten Holzhauser Historiker

Eine, die für die neue Generation der Linken steht, ist Clara-Anne Bünger. Die 34-Jährige steht in Sachsen auf Listenplatz fünf und will sich besonders für Geflüchtete an der EU-Außengrenze einsetzen. Ihr Wahlkreis im Erzgebirge liegt gleichzeitig in einer Region, in der rechte Bewegungen wie die "Freien Sachsen" besonders stark sind.

"Die Linke hat total gute Konzepte, hat sehr, sehr viel Expertise", sagt Clara-Anne Bünger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch in Sachsen verliert die Linke immer mehr Wähler an die AfD: Bei den letzten Landtagswahlen 2019 unterm Strich 26.000 Stimmen, die größte Gruppe in der Wählerwanderung. Laut den neuesten Umfragen würden zur Bundestagswahl nur noch elf Prozent in Sachsen die Linken wählen.



"Die Linke hat total gute Konzepte, hat sehr, sehr viel Expertise", sagt Clara-Anne Bünger. Diese müssten aber auch zu den Wählern gebracht werden. Bünger setzt dabei vor allem auf das Internet: "Meine eigentliche politische Arbeit besteht darin, sehr viele Videos zu produzieren, zu twittern, mich zu vernetzen und andere Leute zu vernetzen."

In Weimar setzen die Größen der Partei noch auf den klassischen Wahlkampf und die altbewährten Themen: Für soziale Gerechtigkeit, gegen Militäreinsätze. Selbst ein "Krieg den Palästen, Frieden den Hütten" von Oskar Lafontaine darf nicht fehlen. Man will eine starke Partei zeigen, die für Regierungsverantwortung bereit ist. Doch das könnte genau an einer Linken Grundposition scheitern, die die Partei eint: der Ablehnung zur NATO. Ohne ein klares Bekenntnis zum Militärbündnis gilt eine Koalition mit SPD und Grünen als unrealistisch.