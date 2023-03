Die Linke befindet sich in "erheblich schwierigem Fahrwasser", so formuliert es Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und andere Parteien würde das Schicksal der Partei nach dem Verlust bei der Senatswahl in Berlin und vor der anstehenden Bundestagswahlreform auch nicht gerade kümmern. "Ganz im Gegenteil: In der politischen Landschaft würde sich so manche Partei unsere Partei auch wegwünschen. Ich halte aber daran fest, dass es eine starke Linke in dieser Republik und vor allem auch in den Parlamenten braucht."