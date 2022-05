Nach Corona Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Hochschulen?

Die Hochschulrektorenkonferenz fordert mehr Geld vom Bund für die Digitalisierung. Sie orientiert sich dabei an einer Studie der Expertenkomission Forschung und Innovation aus dem Jahr 2019. Hochschulen sollen so flexibler in der Lehre in Präsenz und digital werden. Der Leipziger Student_innenrat begrüßt die Forderungen grundsätzlich und sieht die Probleme nicht nur in der technischen Infrastruktur.