Vielleicht ist es das, was auch der Digitalminister Wildberger meint, wenn er von einer "wertebasierten Digitalisierung" spricht. Eine, die Demokratie fördern soll und vor allem Deutschland und Europa digital souveräner macht. Es könne nicht sein, dass 80 Prozent der digitalen Zahlungen, führt Wildberger aus, über Unternehmen im Ausland laufe. Dort würden am Ende auch die Daten landen.

Dittmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechts blickt auf jeden Fall erst einmal positiv in Richtung des neuen Ministers und seinen Zielen: Es käme mit ihm, dem ehemaligen Chef der Media-Saturn-Gruppe, jemand "von außen". Jemand, der sich alles einmal anschauen und sagen könne: "Hier ändern wir jetzt mal was an den Abläufen, an den Prozessen."