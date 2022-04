Bundesparteitag Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai neuer FDP-Generalsekretär

Der Bundestagsabgeordnete Djir-Sarai ist auf dem FDP-Bundesparteitag zum neuen FDP-Generalsekretär gewählt worden. Er folgt damit auf Verkehrsminister Wissing, der den Posten mit seinem Wechsel in die Regierung aufgegeben hatte. FDP-Chef Lindner nahm in seiner Rede Bundeskanzler Olaf Scholz wegen seiner Ukraine-Politik in Schutz. Er kritisierte die Union dafür, dass sie den Bundestag über Waffenlieferungen an die Ukraine abstimmen lassen will.