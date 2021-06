Nach Brauns Angaben wenden sich Betroffene aus ganz Deutschland mit ihren Briefen, die sie vom Finanzamt auf ihren Einspruch bekommen, an den Steuerberater. Der Inhalt der Schreiben sei nahezu identisch, so Braun. Demnach hätten die Behörden für die Antragstellung auf Ruhen des Verfahrens hohe Hürden aufgestellt.

Dazu gehört zum Beispiel, dass alle Steuerbescheide des Erwerbslebens – also von mehreren Jahrzehnten – innerhalb von sechs Wochen vorgelegt werden müssen. Oder dass die Antragstellenden ihre Doppelbesteuerung selbstständig konkret berechnen müssen. Das ist nach Auskunft von Experten den wenigsten möglich und nach dem Gesetz auch nicht zumutbar.

Steuerexperte Heinrich Braun ist bundesweit eine Instanz in Sachen Renten-Doppelbesteuerung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf Grund des nahezu identischen Vorgehens der Finanzämter vermutet Braun dahinter eine Anweisung des Bundesfinanzministeriums an die Finanzbehörden der Bundesländer. Der Steuerexpterte sagt: "Aus Angst vor einem Milliardenschaden bei positivem Urteil will man die Zahl der Anspruchsberechtigten so klein wie möglich halten."