2017 haben der Finanzmathematiker Werner Siepe und sein Bruder, der Steuerberater Günter Siepe, in einer Studie berechnet, wie hoch der Betrag ist, der bei betroffenen Rentnern zu viel besteuert wird. Die Berechnungen für einen Durchschnittsrentner sahen konkret so aus: Für die, die 2017 in Rente gegangen sind, liegt der Anteil, der zu viel besteuert wird, noch unter 10.000 Euro. Für die, die 2020 in Rente gehen, sind es dann schon mehr als 22.000 Euro, 2040 wären es bereits über 53.000 Euro, die zu viel besteuert werden.

Auch andere Finanzexperten, wie der Mathematikprofessor Klaus Schindler von der Universität des Saarlandes und der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun, kamen zu diesem Ergebnis. Sie haben berechnet, dass mehr als 20 Prozent der Rente zusätzlich besteuert werden. Je nach Rente gingen so mehrere Hunderte bis Tausende Euro zu viel an den Fiskus. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft drohen dem Bund Mindereinnahmen von 90 Milliarden Euro für den Zeitraum 2020 bis 2040, wenn er Doppelbesteuerungen vermeiden will.