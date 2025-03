Ulrich Jander musste noch einmal zu seiner Hausärztin. Zwei Tage darauf wurde er dann vom Venenfacharzt behandelt. Von da an habe das System optimal funktioniert, schreibt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Denn nur der Hausarzt könne die Akutüberweisung auslösen. "Grundsätzlich ist anzumerken, dass Facharzttermine je nach Region und Versorgungsgrad knapp sind. Dabei kommt dem Hausarzt als Lotse im System eine besondere Rolle zu." Er kenne den Patienten und könne am besten die Dringlichkeit einer Mitbehandlung durch den Facharzt einschätzen.

Dabei gehe es einzig darum, ob ein schneller Termin medizinisch notwendig ist – und nicht ums Geld, so die KV weiter: "In einem solchen Fall erhält der Hausarzt für den damit verbundenen Aufwand eine Vergütung in Höhe von 15 Euro." Auch der Facharzt erhält durch die Akutüberweisung eine Pauschale – je nach Fachrichtung und Patient. Ein Internist bekommt etwa für einen Über-60-Jährigen knapp 22 Euro. Dieser Betrag wird verdoppelt, wenn der Patient innerhalb von vier Tagen untersucht wird. Dauert es länger, verringert sich dieser Zuschlag.