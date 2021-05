Die hessische SPD-Landeschefin Nancy Faeser hat einen mit "NSU 2.0" unterschriebenen Brief erhalten. Das teilte die Politikerin am Sonnabend auf Twitter mit.



Ein Parteisprecher sagte, der Brief habe ein weißes Pulver enthalten. Er sei an Faeser adressiert gewesen und am Freitag im Wahlkreisbüro in Hofheim am Taunus eingegangen. Ein Mitarbeiter habe den Umschlag geöffnet und die Polizei alarmiert.