Bundesweiter Aktionstag Durchsuchungen und Vernehmungen wegen Hasspostings im Internet

Sie sollen Volksverhetzung im Internet verbreitet, andere bedroht oder zu Straftaten aufgefordert haben: Deutschlandweit hat die Polizei zahlreiche Beschuldigte vernommen und ihre Wohnungen durchsucht. In Sachsen-Anhalt wird laut LKA gegen einen Jugendlichen wegen eines Hakenkreuzes ermittelt. Auch in Sachsen war die Polizei an vielen Orten im Einsatz.