E-Fuels Koalition will synthetische Kraftstoffe für Verbrenner zulassen

Bisher war das Tanken von E-Fuels (von englisch: electrofuels), die unter Einsatz von Strom meist aus Wasser und CO2 hergestellt werden, in Reinform rechtlich nicht möglich. Durch die vereinbarten gesetzlichen Änderungen in der Bundesimmissionsschutzverordnung sollen diese Kraftstoffe künftig frei und in Reinform an öffentlichen Tankstellen verkauft und getankt werden dürfen. Die FDP kämpft seit langem für den Einsatz von E-Fuels, die auch auf Basis von Ökostrom hergestellt werden. "Künftig wird es in Deutschland also möglich sein, dass normale Verbrenner-Autos mit klimaneutralen Kraftstoffen betankt werden können", erklärte Dürr.