Alle Apotheken, die die technische Umstellung vollzogen haben, können die E-Rezepte auslesen. Auch Online-Apotheken sollen die digitale Variante verwenden können. Dort kann die Datei hochgeladen oder mit einer App gescannt werden. Gematik-Daten zufolge können E-Rezepte derzeit in 12.681 Apotheken im gesamten Bundesgebiet eingelöst werden (Stand: September 2023).

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Einerseits können Patienten ihr Rezept für ein Medikament mit einem QR-Code einlösen, den sie in Papierform von ihrer Arztpraxis erhalten. Andererseits können sie eine E-Rezept-App nutzen. Seit dem 1. Juli ist noch eine weitere Methode hinzugekommen: Gesetzlich Versicherte können ihre E-Rezepte flächendeckend über ihre elektronische Gesundheitskarte einlösen. In der Apotheke schieben Versicherte ihre Karte in ein Lesegerät und erhalten dann ihre Medikamente. Mehr ist nicht nötig.