Bundesfinanzminister Christian Lindner will als Reaktion auf die gestiegenen Stromkosten die sogenannte EEG-Umlage so schnell wie möglich abschaffen. "Jetzt konkret muss gehandelt werden", sagte der FDP-Vorsitzende am Montag in der ARD. Die Menschen seien "belastet durch die gestiegenen Energiepreise". Deshalb werde die Bundesregierung als direkte Reaktion "schnellstmöglich in diesem Jahr" die EEG-Umlage abschaffen – "wenn es nach mir geht, schon in ganz wenigen Wochen".