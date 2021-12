Das prototypische Ehepaar aus Dessau-Roßlau könnte Müller heißen. Sie arbeitet in der kommunalen Verwaltung und verdient rund 2.800 Euro brutto. Er ist in der Baubranche tätig und bekommt monatlich etwa 2.500 Euro.

Im Durchschnitts-Dessau ist das überall so: Frauen verdienen 11,2 Prozent mehr als Männer. Stark vereinfacht könnte man also sagen, dass in Dessau nicht die traditionellen Ehen – die mit dem Mann als Hauptverdiener – finanziell vom Ehegattensplitting profitieren, sondern die emanzipierten Paare. Oder?