Eingung im Tarifstreit Kita-Erzieher erhalten mehr Geld

Hauptinhalt

Kita-Erzieher können in den kommenden fünf Jahren mit mehr Geld und mindestens zwei so genannten Entlastungstagen rechnen. Im Tarifstreit der kommunalen Arbeitgeber gab es in der Nacht eine wegweisende Einigung.