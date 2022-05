Einigung im Tarifstreit Kita-Erzieher erhalten mehr Geld und freie Tage

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb haben sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf zusätzliche Entlastungstage und monatliche Zulagen für Kita-Erzieher und Beschäftigte in weiteren sozialen Berufen geeinigt. Das gab Verdi nach mehrstündigen Beratungen am Mittwoch in Berlin bekannt.