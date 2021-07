Holznagel sagte außerdem, die neue Bundesregierung müsse einen "Kassensturz" machen und den Bundeshaushalt sanieren. Vor der Krise habe die Regierung teure Leistungsversprechen gemacht, die nun mit den hohen Ausgaben im Kampf gegen die Pandemie kollidierten. Am Weg einer Sparpolitik im Bundeshaushalt führe kein Weg vorbei.

Konkret schlug Holznagel etwa vor, den doppelten Regierungssitz Berlin und Bonn aufzugeben. Sämtliche Ministerien gehörten nach Berlin. Die Regierung müsse effizienter arbeiten. An der Schuldenbremse müsse generell festgehalten werden, so Holznagel. Zudem müsse die von der Bundesregierung geplante Neuverschuldung in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro deutlich verringert werden.