Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Benjamin Nolte

Wahl-o-mat-Frage erklärt Was es bedeutet, wenn der Spitzensteuersatz angehoben wird

Hauptinhalt

07. Februar 2025, 13:24 Uhr

Seit Veröffentlichung des Wahl-O-Mats zur Bundestagswahl 2025 am 6. Februar wird in den Suchmaschinen sehr oft gesucht, was "Spitzensteuersatz anheben" bedeutet. Zurückzuführen ist das aller Wahrscheinlichkeit darauf, dass der Wahl-O-Mat die Wählerinnen und Wähler fragt, ob sie dem Statement "Bei der Besteuerung von Einkommen soll der Spitzensteuersatz angehoben werden" zustimmen. Im Folgenden eine kurze Erklärung.