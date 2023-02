Die Einmalzahlung können sich alle Studierenden abholen, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder an einer entsprechenden Ausbildungsstätte angemeldet waren. In Sachsen sind es demnach rund 160.000, in Sachsen-Anhalt etwa 60.000 und in Thüringen rund 165.000 Studierende und Fachschüler. Die Zugangsdaten sollen sie direkt von ihrer Ausbildungsstätte erhalten.