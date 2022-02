Ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verlieren nach Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März nicht unmittelbar ihre Anstellung. "Kontrolliert und entschieden wird im Einzelfall", betonte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Dienstag. Bei den Kontrollen und Entscheidungen über Tätigkeitsverbote spiele "natürlich auch der Aspekt eine Rolle, ob in einer Übergangszeit Personalengpässe in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen vermieden werden können", stellte die Sprecherin klar. Umgesetzt werde die Impfpflicht aber von den Ländern.