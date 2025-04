Die elektronische Patientenakte (ePA) soll ab Ende April in ganz Deutschland genutzt werden können, ab Oktober soll sie in Arztpraxen und Kliniken verpflichtend werden. Das geht aus einem Brief des geschäftsführenden Gesundheitsministers Karl Lauterbach an die Digitalagentur Gematik hervor. Der SPD-Politiker nannte den 29. April als konkretes Datum. In dem Brief heißt es, die "intensive Testung" der ePA in den drei Modellregionen habe gezeigt, dass die Technik einsatzbereit sei. Die Gematik ist für die technische Umsetzung der "ePA für alle" verantwortlich. Ursprünglich hätte die E-Akte bereits Mitte Februar bundesweit an den Start gehen sollen, was aufgrund technischer Probleme verschoben wurde.